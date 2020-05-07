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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Bright Memory: Infinite выйдет на Xbox Series X

Опубликовано: 07.05.2020 19:10:26
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Во время трансляции Inside Xbox был показан трейлер динамичного экшен-шутера Bright Memory: Infinite, разработкой которого занимается FYQD-Studio. Интересно то, что под названием этой студии скрывается всего один разработчик.

Bright Memory: Infinite является логическим продолжением Bright Memory: Episode 1 – игры, которая была более демонстрацией, нежели полноценным проектом. Игроки смогут насладиться тем же драйвовым геймплеем, что и ранее, но со всевозможными улучшениями, а также полноценной сюжетной линией.

Дата релиза Bright Memory: Infinite пока остается неизвестной, выйдет же игра на ПК и Xbox Series X. Вполне вероятно, что вскоре может последовать и официальный анонс игры для PlayStation 5.

Next-Gen Trailer
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Griever (уровень 14)вчера, 13:50:37
Давно в стиме висит игра, с тех времен, когда ею занимался один разработчик
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 04:20:06
вообще закачаешься!
это как Rage 2, Shadow Warrior вместе взятые
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