Анонсирован DIRT 5

Во время трансляции Inside Xbox компания Codemaster анонсировала новую номерную часть серии автосимуляторов DIRT – DIRT 5. Игра выйдет уже осенью этого года на ПК, PS4 и Xbox One, а позже посетит PS5 и Xbox Series X.

В DIRT 5 вас ждет более 70 уникальных маршрутов по 10 точкам мира, от Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро до Греции и Китая, большой список автомобилей, от мощных тяжелых внедорожников до современных раллийных болидов, динамическая смена погоды и времени суток, возможность играть на разделенном экране до четырех человек, и многое другое. В режимы «Карьеры» вас будут сопровождать голоса таких знаменитых звезд озвучивания, как Трой Бейкер и Нолан Норт.