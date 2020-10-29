Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine перенесли

Издательство Ubisoft объявило о переносе двух своих шутеров, Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine, на более поздний срок. Игры не появятся на полках магазинов в текущем финансовом году, а значит – они не выйдут раньше апреля 2021-го. С чем связано такое решение, на текущий момент неизвестно.

Ранее компания планировала выпустить Far Cry 6 18 февраля 2020 года и даже начала принимать предварительные заказы на проект. А вот точная дата релиза Rainbow Six Quarantine после предыдущего переноса так и не разглашалась.