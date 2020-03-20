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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Об особенностях ролевой тактики Iron Danger в новом трейлере

Опубликовано: 2 час. 57 мин. назад
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Компания Daedalic Entertainment и студия Action Squad опубликовали новый трейлер, в котором напомнили нам о ключевых особенностях своей ролевой тактики Iron Danger. Премьера игры состоится совсем скоро – уже 25 марта 2020 года на PC.

Сюжет Iron Danger берет начало в мире магии и техники. Вы будете управлять двумя героями, комбинируя их способности для успешного уничтожения врагов. Самым главным вашим преимуществом окажется время, которое можно возвращать на пять секунд в прошлое.

Окружение – еще один важный аспект в борьбе с противниками. Пробегая мимо горстки бревен, к примеру, вы сможете разрушить их, чтобы ранить и задержать врагов позади. В Iron Danger вас ожидают эпичные битвы с боссами, исследование сказочных локаций и увлекательная история, связанная с финской мифилогией.

Feature Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 14 мин. назад
Смотрел бета-версию пару месяцев назад, игрушка выглядит достаточно интересно. Не то, чтоб оригинально, просто интересно. На релизе обязательно попробую
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