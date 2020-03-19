Анонс пошаговой RPG Sea of Stars – приквел к The Messenger

Студия Sabotage отметилась в индустрии отличной метроидванией The Messenger, где игрок совершает головокружительные трюки, путешествует во времени и находит секреты. Сегодня же стало известно, что эта игра получит приквел в виде пошаговой RPG под названием Sea of Stars. Релиз – не ранее 2022 года для PC и консолей.

В трейлере нам показали лишь двух персонажей: Валери, которая использует лунную магию и приемы монахов, а также Зейла, что полагается на силу Солнца. На старте, вероятно, будет доступно пять играбельных героев.

Сейчас Sea of Stars находится на краудфандинговой площадке Kickstarter. Для продолжения разработки авторы хотят собрать около 90 тысяч долларов (половина суммы уже есть на счету).