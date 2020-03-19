НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Анонс пошаговой RPG Sea of Stars – приквел к The Messenger

Опубликовано: 8 час. 18 мин. назад, Mypulse
Поделиться:  

Студия Sabotage отметилась в индустрии отличной метроидванией The Messenger, где игрок совершает головокружительные трюки, путешествует во времени и находит секреты. Сегодня же стало известно, что эта игра получит приквел в виде пошаговой RPG под названием Sea of Stars. Релиз – не ранее 2022 года для PC и консолей.

В трейлере нам показали лишь двух персонажей: Валери, которая использует лунную магию и приемы монахов, а также Зейла, что полагается на силу Солнца. На старте, вероятно, будет доступно пять играбельных героев.

Сейчас Sea of Stars находится на краудфандинговой площадке Kickstarter. Для продолжения разработки авторы хотят собрать около 90 тысяч долларов (половина суммы уже есть на счету).

Вам также может быть интересно
Silent Hill: в разработке может находиться две игры Согласно информации от Rely on Horror, фанатов серии Silent Hill в будущем ждет не одна, а две игры. Первый проект заявляется как мягкая перезагрузка серии, а занимается его разработкой SIE Japan Studio совместно с другой компанией... Silent Hill: в разработке может находиться две игры Новые детали Xbox Series X Компания Microsoft обнародовала новые детали касательно технических характеристик консоли следующего поколения Xbox Series X. Так, ее заявленная производительность составляет 13 терафлопс, а в основе чипа... Новые детали Xbox Series X
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 18 мин. назад0Анонс пошаговой RPG Sea of Stars – приквел к The Messenger 8 час. 42 мин. назад1Компания Nacon анонсировала гонку WRC 9, а также WRC 10 и WRC 11 9 час. 4 мин. назад0Cities: Skylines получит дополнение Sunset Harbour 9 час. 32 мин. назад1Сэм Фишер прокрадется в Ghost Recon Breakpoint – анонс кроссовера 10 час. 8 мин. назад0Трейлер к скорому релизу Bleeding Edge – командный шутер от Ninja Theory 10 час. 43 мин. назад0Немножко о радиации в новом ролике Endzone - A World Apart 11 час. 2 мин. назад0Игры по-крупному в EGS: раздача Watch_Dogs и The Stanley Parable
Новости игр
Blizzard наконец-то представила нового героя Overwatch – ЭхоИГРЫ Blizzard наконец-то представила нового героя Overwatch – Эхо После череды слухов и намеков компания Blizzard наконец-то анонсировала нового героя Overwatch, которым оказался высокотехнологичный робот по имени Эхо. Событие сопроводил ролик с краткой... По дорогам тундры и коммунизма в новом трейлере SnowRunnerИГРЫ По дорогам тундры и коммунизма в новом трейлере SnowRunner Компания Focus Home Interactive и студия Saber Interactive представили трейлер SnowRunner – своей новой гонки по бездорожью. В центре внимания оказался полуостров Таймыр, который станет одной... Апдейт «Мастер копья» добавит в Lost Ark новый классИГРЫ Апдейт «Мастер копья» добавит в Lost Ark новый класс Разработчики русскоязычной версии Lost Ark представили вчера свежее обновление под названием «Мастер копья». С ним в игре появятся дополнительный класс и невиданные прежде локации...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Компания Nacon анонсировала гонку WRC 9, а также WRC 10 и WRC 11Ctrl + стрелка вправо