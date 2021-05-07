Новый трейлер Shadow Warrior 3

Flying Wild Hog и Devolver Digital представили свежий трейлер шутера Shadow Warrior 3. В ролике показано сражение с разнообразными врагами и боссом на небольшой арене.

Видео позволяет оценить стрельбу из нескольких видов оружия. Главный герой использует аналог дробовика, пистолеты-пулеметы и катану на ближней дистанции. А во второй половине трейлера он получает в свое распоряжение два тяжелых пулемета и начинает с молниеносной скоростью расчленять противников. Кроме того, протагонист может вырывать из врагов специальные части тел и применять их в качестве эдаких гранат. С помощью такого трюка главный герой заморозил недругов в ролике.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году на ПК, PS4 и Xbox One.