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Финальный трейлер Final Fantasy Vii Remake Intergrade

Опубликовано: вчера, 10:45:25
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Square Enix опубликовала финальный трейлер PS5-версии Final Fantasy 7 Remake, получившей название Intergrade, где игроков ждет новое DLC Episode Intermission, главной героиней которого выступает Юффи. Ролик приятно удивит фанатов оригинальной игры 1997 года, так как в нем показана обновленная версия тактической мини-игры Fort Condor.

Кроме этого, в конце видео сообщается о том, что Final Fantasy 7 Remake Intergrade будет эксклюзивом на PS5 как минимум шесть месяцев со дня ее выхода, который состоится 10 июня.

Intergrade - Final Trailer
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