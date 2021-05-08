Финальный трейлер Final Fantasy Vii Remake Intergrade

Square Enix опубликовала финальный трейлер PS5-версии Final Fantasy 7 Remake, получившей название Intergrade, где игроков ждет новое DLC Episode Intermission, главной героиней которого выступает Юффи. Ролик приятно удивит фанатов оригинальной игры 1997 года, так как в нем показана обновленная версия тактической мини-игры Fort Condor.

Кроме этого, в конце видео сообщается о том, что Final Fantasy 7 Remake Intergrade будет эксклюзивом на PS5 как минимум шесть месяцев со дня ее выхода, который состоится 10 июня.