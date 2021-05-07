Представлена Lost Judgment

Студия Ryu Ga Gotoku и издательство SEGA представили новый приключенческий боевик Lost Judgment. Это сиквел Judgment, в котором продолжается история первой части. По сюжету, детективу Такаюки Ягами предстоит раскрыть идеальное преступление. Количество жертв будет постепенно расти, а протагонист столкнется с тяжелым моральным выбором: действовать по закону или пытаться восстановить справедливость.

В первом трейлере показаны разные сюжетные эпизоды, в том числе судебное заседание, преследование преступника и подготовка к уличной драке. Согласно заявлениям разработчиков, проект отметится динамичными схватками и расследованиями.

Lost Judgment выйдет 24 сентября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.