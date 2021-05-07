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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

Представлена Lost Judgment

Опубликовано: вчера, 18:43:13, Sailas77
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Студия Ryu Ga Gotoku и издательство SEGA представили новый приключенческий боевик Lost Judgment. Это сиквел Judgment, в котором продолжается история первой части. По сюжету, детективу Такаюки Ягами предстоит раскрыть идеальное преступление. Количество жертв будет постепенно расти, а протагонист столкнется с тяжелым моральным выбором: действовать по закону или пытаться восстановить справедливость.

В первом трейлере показаны разные сюжетные эпизоды, в том числе судебное заседание, преследование преступника и подготовка к уличной драке. Согласно заявлениям разработчиков, проект отметится динамичными схватками и расследованиями.

Lost Judgment выйдет 24 сентября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Mas7er (уровень 25)11 час. 41 мин. назад
panmet писал(а):
Появится! Сежка продала аркадный бизнес. Значит они будут работать на консоли и пк.. На пуке игры приходят не сразу.
Очень сильно не сразу. Первую часть даже на Стадии уже выпустили, а на ПК - нет (видимо договор с Google)
Игровой разум
panmet (уровень 16)вчера, 20:33:42
Сообщение отредактировано пользователем 07.05.2021 20:33:56
Появится! Сежка продала аркадный бизнес. Значит они будут работать на консоли и пк.. На пуке игры приходят не сразу.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 18:47:41
Жаль на пк не появится.
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