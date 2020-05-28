Новый трейлер Desperados III посвящен Кейт О'Харе

Компания THQ Nordic продолжает знакомить игроков с персонажами тактической стратегии Desperados III. Новый выпущенный трейлер посвящен Кейт О'Харе, которая пользуется своим очарованием, чтобы отвлекать врагов. Также девушка отлично расправляется с ними с близкого расстояния, а если ситуация выйдет из-под контроля, то в ее распоряжении имеется пистолет «Дерринджер».

Напомним, что 16 июня Desperados III выходит на ПК, PS4 и Xbox One, а сейчас игроки могут опробовать демонстрационную версию стратегии, доступную в сервисе GOG.