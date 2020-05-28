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Дюка Опубликовал Дюка 4
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Новый трейлер Desperados III посвящен Кейт О'Харе

Опубликовано: 11 час. 28 мин. назад
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Компания THQ Nordic продолжает знакомить игроков с персонажами тактической стратегии Desperados III. Новый выпущенный трейлер посвящен Кейт О'Харе, которая пользуется своим очарованием, чтобы отвлекать врагов. Также девушка отлично расправляется с ними с близкого расстояния, а если ситуация выйдет из-под контроля, то в ее распоряжении имеется пистолет «Дерринджер».

Напомним, что 16 июня Desperados III выходит на ПК, PS4 и Xbox One, а сейчас игроки могут опробовать демонстрационную версию стратегии, доступную в сервисе GOG.

Kate O'Hara Trailer
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LYLY19880606 (уровень 27)9 час. 30 мин. назад
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Skyimp (уровень 18)10 час. 8 мин. назад
Mas7er писал(а):
2500 рублей это дороже
Абсолютно согласен, с ценой они сильно уж загнули :с
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 21 мин. назад
Поиграл в демку. Годная игра, много разных геймплейных фишек для удобного стэлса, атмосфера крутого вестерна, и даже полная русская локализация с озвучкой. Но цена в ру-регионе неадекватная, 2500 рублей это дороже, чем некоторые ААА игры
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