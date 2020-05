Новый трейлер Desperados III посвящен Кейт О'Харе

Вам также может быть интересно

Трансляция State of Play, посвященная The Last of Us: Part 2

Уже недолго осталось до трансляции нового выпуска State of Play, который, напомним, будет посвящен игре The Last of Us: Part 2. На протяжении 25 минут будут раскрыты новые подробности геймплея и опасности...