Naughty Dog рассказывают о важности деталей в The Last of Us: Part 2

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Студия Naughty Dog поделилась еще одним дневником разработчиков The Last of Us: Part 2. На этот раз видео рассказывает о том, как мельчайшие детали помогают стереть грань между реальным и виртуальным мирами. От выступающих вен на лицах персонажей до диалогов противников во время боев и мельчайших деталей постапокалиптического мира – во всем создатели игры постарались достичь максимума.
Напомним, что релиз The Last of Us: Part 2 ожидается 19 июня 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4.
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