Naughty Dog рассказывают о важности деталей в The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 PS4

Студия Naughty Dog поделилась еще одним дневником разработчиков The Last of Us: Part 2. На этот раз видео рассказывает о том, как мельчайшие детали помогают стереть грань между реальным и виртуальным мирами. От выступающих вен на лицах персонажей до диалогов противников во время боев и мельчайших деталей постапокалиптического мира – во всем создатели игры постарались достичь максимума.

Напомним, что релиз The Last of Us: Part 2 ожидается 19 июня 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4.