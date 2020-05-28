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Квест Edna & Harvey: The Breakout посетит консоли

Опубликовано: 11 час. 49 мин. назад
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Daedalic Entertainment объявила о том, что квест Edna & Harvey: The Breakout, вышедший в 2008 году на ПК, появится на консолях в виде Anniversary Edition. Если быть точнее, то игра 17 июня доберется до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

В Anniversary Edition представлена перерисованная с нуля графика в HD, улучшенный интерфейс и адаптированная под консоли система управления.

 

Скриншот игры Edna & Harvey: The Breakout

 

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