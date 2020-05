Квест Edna & Harvey: The Breakout посетит консоли

После релиза The Sinking City в 2019 году, студия Frogwares сразу начала работу над следующим проектом, анонс которого состоялся сегодня – Sherlock Holmes: Chapter One. Игра будет не только разработана, но и издана силами компании...

Выпущенный в 2011 году экшен Saints Row: The Third сегодня появился на ПК (Epic Game Store), PS4 и Xbox One в виде ремастер-версии, в честь чего компания Deep Silver выпустила релизный трейлер. Проект получил улучшенную графику...

Ремастер Saints Row: The Third уже в продаже

Компания Quantic Dream назвала дату релиза Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain в Steam. Все три игры станут доступны в один день – 18 июня. На ПК эти проекты появились еще в 2019 году...

Трансляция State of Play, посвященная The Last of Us: Part 2

Naughty Dog рассказывают о важности деталей в The Last of Us: Part 2

Daedalic Entertainment объявила о том, что квест Edna & Harvey: The Breakout , вышедший в 2008 году на ПК, появится на консолях в виде Anniversary Edition . Если быть точнее, то игра 17 июня доберется до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

