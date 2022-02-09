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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Новая часть Assassin's Creed может отправить игроков в Багдад

Опубликовано: 10 час. 42 мин. назад
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Согласно информации, опубликованной изданиеми Bloomberg и Eurogamer, студия Ubisoft решила превратить одно из находящихся в разработке дополнений для Assassin's Creed Valhalla в полноценную игру.

Проект под кодовым названием Rift расскажет об одном из важнейших сюжетных персонажей «‎Вальгаллы»‎ – Незримом по имени Басим. Действие игры предположительно развернется в девятом веке на территории Аббасидского халифата, столицей которого в то время был город Багдад. Фокус геймплея разработчики собираются сместить в сторону стелса.

 


 

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)1 час. 23 мин. назад
 
...Фокус геймплея разработчики собираются сместить в сторону стелса.
Мне кажется глупо надеется на возвращение к истокам серии. Не успел еще опробовать «‎Вальгаллу»‎, но на это есть основные причины отделять мух от котлет.
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