Новая часть Assassin's Creed может отправить игроков в Багдад

Согласно информации, опубликованной изданиеми Bloomberg и Eurogamer, студия Ubisoft решила превратить одно из находящихся в разработке дополнений для Assassin's Creed Valhalla в полноценную игру.

Проект под кодовым названием Rift расскажет об одном из важнейших сюжетных персонажей «‎Вальгаллы»‎ – Незримом по имени Басим. Действие игры предположительно развернется в девятом веке на территории Аббасидского халифата, столицей которого в то время был город Багдад. Фокус геймплея разработчики собираются сместить в сторону стелса.



