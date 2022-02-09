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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Первый трейлер The Wolf Among Us 2

Опубликовано: 11 час. 4 мин. назад
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В ходе сегодняшней трансляции, посвященной нуарному приключению The Wolf Among Us 2, студия Telltale продемонстрировала первый официальный трейлер проекта. В нем Бигби сталкивается со сказочными обитателями страны Оз, которые не слишком рады попытке их арестовать.

Сюжет второй части начнется через шесть месяцев после финала предыдущей. Бигби лишился своей должности шерифа и теперь служит помощником мэра Фэйблтауна. Разработчики обещают, что игроки смогут повстречать как старых знакомых персонажей, так и совершенно новых героев сказок.

Точная дата выхода игры неизвестна, пока что авторы ориентируются на 2023 год.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 3 мин. назад
Трейлер понравился, дата релиза в 2023-м, да еще и в ЕГС - не понравилась.
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