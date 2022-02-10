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Дюка Опубликовал Дюка 1

Громкие анонсы на февральском Nintendo Direct

Опубликовано: 10.02.2022 10:35:40, Дюка
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Ночью компания Nintendo провела февральский Nintendo Direct, во время которого состоялись громкие анонсы.

 

Состоялся анонс Xenoblade Chronicles 3 – новой части серии Xenoblade Chronicles, где игроков ждет приключение новых героев, Ноа и Мио, оказавшихся в центре сражения между враждебными народами Кивз и Агнус. Проект выйдет на Switch в сентябре 2022 года.

Announcement Trailer [RUS]

 

Square Enix и Nintendo подарят фанатам японской ролевой игры Chrono Cross, вышедшей в 1999 году на PS One, обновленную версию, которая станет доступна 7 апреля 2022 года на Switch. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition предложит улучшенные трехмерные модели персонажей и множество других функций.

Announce Trailer

 

Фанаты тактической ролевой серии Front Mission также не останутся в стороне – первая Front Mission и Front Mission 2 получат HD-ремейки. Front Mission 1st: Remake будет выпущен уже этим летом на Switch.

Announcement Trailer

Список игр, которые в этом году выйдут на Switch:

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Великий игрок
andystorm (уровень 11)10.02.2022 14:23:00
Улучшениая версия Chrono cross выйдет ещё на пк, ps4 и Xbox one.
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