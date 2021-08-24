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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Неожиданная встреча в трейлере Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: вчера, 19:49:33
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Marvel's Guardians of the Galaxy попытается окунуть игроков в очень насыщенное приключение. На это намекает второй кинематографический трейлер боевика от Eidos Montreal и Square Enix.

В ролике показывается, как на корабле Стражей внезапно открылся портал. Из него вышел персонаж по имени Рейкер – представитель «Вселенской Церкви Истины». Ракета попытался застрелить незваного гостя, но ничего не получилось. Затем Стражей пригласили посетить корабль Матриарха, главы упомянутой церкви, и от этого предложения герои физически не смогли отказаться.

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Grand Unifier Raker Cinematic
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