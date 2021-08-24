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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Трейлер геймплея Dying Light 2 Stay Human с gamescom 2021

Опубликовано: вчера, 20:21:36
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В рамках трансляции Xbox на gamescom 2021 был показан новый трейлер игрового процесса Dying Light 2 Stay Human. В нем – много паркура, динамичных сражений с видом от первого лица и облаченных в средневековые костюмы людей в декорациях полуразрушенного современного города. После трансляции разработчики также сказали, что для второй части серии захвачено и обработано более чем в два раза больше анимаций, что позволяет сделать игровой процесс еще более плавным и эффектным.

Релиз Dying Light 2 Stay Human запланирован на 7 декабря 2021 года для ПК, а также консолей текущего и уходящего поколений.

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