Трейлер геймплея Dying Light 2 Stay Human с gamescom 2021

В рамках трансляции Xbox на gamescom 2021 был показан новый трейлер игрового процесса Dying Light 2 Stay Human. В нем – много паркура, динамичных сражений с видом от первого лица и облаченных в средневековые костюмы людей в декорациях полуразрушенного современного города. После трансляции разработчики также сказали, что для второй части серии захвачено и обработано более чем в два раза больше анимаций, что позволяет сделать игровой процесс еще более плавным и эффектным.

Релиз Dying Light 2 Stay Human запланирован на 7 декабря 2021 года для ПК, а также консолей текущего и уходящего поколений.