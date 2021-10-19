Морские создания в Stellaris — анонсирован Aquatics Species Pack

Студия Paradox Interactive анонсировала новый набор для научно-фантастической стратегии Stellaris. Он называется Aquatics Species Pack и, как и следует из названия, будет посвящен морским расам.

Дополнение привнесет с собой новое происхождение, особенности видов, гражданские модели и множество инструментов для кастомизации. Если вам всегда было интересно, смогут ли моллюски выстроить мировой коммунизм, то это дополнение — лучший способ найти ответ на этот вопрос.

Aquatics Species Pack появится в игре вместе с обновлением 3.2. Узнать подробности о нем можно на официальном сайте разработчиков.