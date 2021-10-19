День, когда упали бомбы, Хэллоуин и бесплатная неделя в Fallout 76

В честь ежегодного празднества Fallout 76 станет открыт для всех игроков с 19 по 25 октября. Всех, кто решит отправиться в путешествие по виртуальным пустошам, ждут праздничные ивенты.

С 19 октября по 2 ноября пройдет посвященное Хэллоуину событие. Победа над легендарными горелыми в праздничных костюмах прочит исследователям постапокалиптического мира сладости, суверниры и особые предметы снаряжения. Кроме того, вернется и традиционный обмен сладостями между лагерями выживших.

23 октября в мире Fallout наступит ежегодное празднования Дня, когда упали бомбы. Игроков ждут скидки на игру и наборы во внутриигровом магазине.

Fallout 76 доступна на PC, PS4 и Xbox One. Сейчас в Microsoft Store, PlayStation Store, Steam и Bethesda.net на игру действуют большие скидки.