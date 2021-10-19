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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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GOTY-издание Microsoft Flight Simulator выйдет в ноябре

Опубликовано: 1 час. 36 мин. назад
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Xbox Game Studios анонсировала самое полное издание симулятора Microsoft Flight Simulator. Game of the Year Edition будет включать все дополнения (среди которых пять новых самолетов, шесть локаций, восемь аэропортов, обновленная систему погоды и многое другое) и выйдет 18 ноября.

Разработчики позиционируют новое издание как своего рода благодарность фанатам, которые оказывали игре всевозможную поддержку. Владельцы стандартной версии симулятора получат обновление до новой версии бесплатно. После релиза GOTY классическое издание будет снято с продажи.

К анонсу Game of The Year Edition разработчики приурочили новый трейлер.

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