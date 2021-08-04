MMORPG New World в очередной раз перенесли

Недавно Amazon Games провела открытое бета-тестирование MMORPG New World. Доступ к игре получили все пользователи, которые оформили предзаказ любого из ее изданий. За это время разработчики осознали, что у проекта все еще есть проблемы и в очередной раз сместили его дату выхода.
Теперь New World планируют выпустить не 31 августа, а 28 сентября. По словам Amazon Games, дополнительный месяц позволит студии «устранить ошибки, улучшить стабильность и отполировать игру».
A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn— New World (@playnewworld) August 4, 2021