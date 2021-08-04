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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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MMORPG New World в очередной раз перенесли

Опубликовано: вчера, 21:49:41
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Недавно Amazon Games провела открытое бета-тестирование MMORPG New World. Доступ к игре получили все пользователи, которые оформили предзаказ любого из ее изданий. За это время разработчики осознали, что у проекта все еще есть проблемы и в очередной раз сместили его дату выхода.

Теперь New World планируют выпустить не 31 августа, а 28 сентября. По словам Amazon Games, дополнительный месяц позволит студии «устранить ошибки, улучшить стабильность и отполировать игру».

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