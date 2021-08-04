Ghost of Tsushima: Legends будут продавать отдельно

В прошлом году самурайский экшен Ghost of Tsushima обзавелся кооперативным режимом Legends. Его Sucker Punch Productions и Sony решили реализовывать не только в комплекте с основной игрой, но и в качестве самостоятельного проекта. Продажи в таком формате начнутся с 3 сентября на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Одновременно с этим Ghost of Tsushima: Legends получит масштабное обновление. В нем появится режим «Соперники», где две команды параллельно отбиваются от волн врагов, накапливают очки и тратят их на то, чтобы устроить козни другой группе пользователей. А еще разработчики позволят развивать снаряжение 110 уровня до 120-го через испытания мастерства.