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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Ghost of Tsushima: Legends будут продавать отдельно

Опубликовано: вчера, 18:58:41
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В прошлом году самурайский экшен Ghost of Tsushima обзавелся кооперативным режимом Legends. Его Sucker Punch Productions и Sony решили реализовывать не только в комплекте с основной игрой, но и в качестве самостоятельного проекта. Продажи в таком формате начнутся с 3 сентября на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Одновременно с этим Ghost of Tsushima: Legends получит масштабное обновление. В нем появится режим «Соперники», где две команды параллельно отбиваются от волн врагов, накапливают очки и тратят их на то, чтобы устроить козни другой группе пользователей. А еще разработчики позволят развивать снаряжение 110 уровня до 120-го через испытания мастерства.

 

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новыестарые2 ком.
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Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)5 час. 23 мин. назад
Осталось всё это на пк дождаться, не сомневаюсь что это случится.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 20:44:44
FOR THE PlAYERS (c)
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