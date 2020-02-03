Мисаки Ямасиро – элитный боец шестого сезона Battlefield V

Компания EA и студия DICE анонсировали недавно шестой сезон пострелизной поддержки Battlefield V под названием «Вглубь джунглей». Среди новинок обновления, помимо прочего, окажется элитный боец Мисаки Ямасиро, которой и посвящен сегодняшний трейлер.

Мисаки сражается на стороне Японии. Она орудует гьюто – своим фирменным оружием, которое не оставляет противникам и шанса. Среди тропиков эта молодая девушка чувствует себя как дома, наводя на врагов ужас и атакуя в самый непредвиденный момент.

Чтобы открыть Мисаки, геймерам нужно будет заработать 40-й ранг в ходе шестой главы. После завершения главы, вероятно, героиню придется покупать в «Арсенале». Релиз сезона «Вглубь джунглей» состоится уже 6 февраля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.