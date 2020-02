Мисаки Ямасиро – элитный боец шестого сезона Battlefield V

ИГРЫ

The Incredible Adventures of Van Helsing III доползла до PS4

The Incredible Adventures of Van Helsing III, третья часть весьма успешной hack & slash серии от Neocore Games, спустя долгое время после релиза на ПК и Xbox One вышла на PlayStation 4. Напомним, что дебют игры состоялся еще в 2015 году...