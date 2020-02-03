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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Снова о Cyberpunk 2077: мини-квесты, освещение и VR

Опубликовано: 2 час. 7 мин. назад
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Недавно сайту OnMSFT удалось получить толику новой информации о Cyberpunk 2077 – в ходе беседы с Джоном Мамаисом, главой краковского филиала CD Projekt RED. Разработчик в очередной раз напомнил, что в игре не будет полноценного вида от 3-го лица, а также раскрыл подробности о мини-квестах, поддержке виртуальной реальности и т.д.

 

Cyberpunk 2077 новый скриншот

 

  • Всего Cyberpunk 2077 предложит 75 так называемых историй улиц – мини-заданий, которые являются сюжетными, но не имеют долгих кат-сцен. Каждую из миссий девелоперы постарались сделать максимально увлекательной.
  • В прошлом команда CD Projekt RED думала о том, чтобы выпустить Cyberpunk 2077 и для VR-устройств. Однако в итоге от затеи отказались, так как сейчас VR – это большие и не совсем прибыльные риски. При этом Мамаис считает, что некоторые геймплейные элементы игры особенно хорошо показали бы себя в виртуальной реальности.
  • Безумной кастомизации имплантов в Cyberpunk 2077 не будет. Причина проста: 3D-модель героя состоит из огромного количества анимаций, которые пришлось бы переделывать для совсем уж нетрадиционных аугментаций.
  • Напоследок Мамаис упомянул систему глобального освещения и реалистичный звук. Обе технологии, по его словам, поразят воображение пользователей.

 

Cyberpunk 2077 новый скриншот 2

 

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.

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Игровой разум
Feliks (уровень 27)1 час. 23 мин. назад
Да-да. Все это круто. Звук, освещение. Вы ее главное выпустите то в срок, а не переносите еще раз.
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