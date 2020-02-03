Дебютное DLC для MechWarrior 5: Mercenaries выйдет весной

Недавно девелоперы из Piranha Games провели игровую трансляцию, посвященную экшену MechWarrior 5: Mercenaries. Как оказалось, в будущем игра получит несколько дополнений, первое из которых выйдет уже в апреле.

Неназванное DLC будет анонсировано позже. В нем авторы собираются расширить возможности свободного перемещения по миру MechWarrior 5: Mercenaries, которое пока что ограничено сюжетными заданиями и системой репутации.

Без нового оборудования для роботов в расширении тоже не обойдется. Оно добавит мехов из MechWarrior Online и некоторые другие интересные штуки. Релиз дополнительных миссий и локаций, по-видимому, состоится в последующих DLC.





Сейчас MechWarrior 5: Mercenaries доступна только на PC в Epic Games Store. До Steam игра доберется лишь в декабре 2020 года.