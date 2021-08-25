Marvel's Midnight Suns – тактическая игра от Firaxis Games

На gamescom 2021 состоялся анонс Marvel's Midnight Suns, тактической ролевой игры в знаменитой вселенной Marvel. Трудится над проектом студия Firaxis Games, хорошо известная по работе над перезапуском серии XCOM. Разработка началась сразу после XCOM 2, причем разработчики уверяют – новое творение не является прямой копией ранее выпущенных ими игр в новой обертке, но чем-то совершенно новым с уникальными идеями и подходом к игровому процессу.

Главным героем Marvel's Midnight Suns станет Охотник – новый персонаж, прописанный специально для игры. Такой подход развязал разработчикам руки в плане предоставления пользователям возможности полностью кастомизировать свое альтер-эго. Возглавит же он отряд хорошо знакомых героев, а это значит, что нас ожидает не просто свора новобранцев. Развитие обещают направить на нахождение новых тактических возможностей, нежели на постепенное превращение слабаков в машины смерти.

К сожалению, геймплей нам пока не показали, но обещают представить его уже 1 сентября. Релиз Marvel's Midnight Suns ожидается в марте 2022 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.