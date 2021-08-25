НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
10213
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 3
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Marvel's Midnight Suns – тактическая игра от Firaxis Games

Опубликовано: вчера, 21:43:56
Поделиться:  

На gamescom 2021 состоялся анонс Marvel's Midnight Suns, тактической ролевой игры в знаменитой вселенной Marvel. Трудится над проектом студия Firaxis Games, хорошо известная по работе над перезапуском серии XCOM. Разработка началась сразу после XCOM 2, причем разработчики уверяют – новое творение не является прямой копией ранее выпущенных ими игр в новой обертке, но чем-то совершенно новым с уникальными идеями и подходом к игровому процессу.

Главным героем Marvel's Midnight Suns станет Охотник – новый персонаж, прописанный специально для игры. Такой подход развязал разработчикам руки в плане предоставления пользователям возможности полностью кастомизировать свое альтер-эго. Возглавит же он отряд хорошо знакомых героев, а это значит, что нас ожидает не просто свора новобранцев. Развитие обещают направить на нахождение новых тактических возможностей, нежели на постепенное превращение слабаков в машины смерти.

К сожалению, геймплей нам пока не показали, но обещают представить его уже 1 сентября. Релиз Marvel's Midnight Suns ожидается в марте 2022 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

The Awakening - Official Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 27 августа. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает P-r-i-n-c-e. TORGI за King's Bounty II King's Bounty II – обзор Вот мы и дождались релиза King’s Bounty II! Для второй номерной части серии разработчики решили переосмыслить геймплей на глобальной карте, преобразив его в вид от третьего лица. Пошла ли такая радикальная смена ракурса игре на пользу – читайте в нашем обзоре. King's Bounty II – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Дезмонд
tunight (уровень 26)7 час. 34 мин. назад
Видео мертво, почти всё время подгрузка с рывками.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 02:57:15
1 Сентября покажут геймплей, там и посмотрим, пока рано что-то говорить, но тактики от Firaxis - это всегда интересно.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)вчера, 22:17:47
Ну не знаю. Пока что выглядит никак потому что - ну CG же, без игрового процесса. Может быть будет неплохая тактика.
Но я лично был бы куда больше рад, увидь я трейлер ХСОМ 3.
Игровые новoсти
2 час. 30 мин. назад0Insurgency: Sandstorm еще раз получил точную дату выхода на консолях 3 час. 49 мин. назад1Обширный геймплей трейлер eFootball вчера, 23:24:081Death Stranding: Director's Cut показали на gamescom 2021 вчера, 23:23:350Демонстрация геймплея Age of Empires IV с gamescom 2021 вчера, 22:58:271Показан геймплей The Outlast Trials вчера, 22:48:185Сюжетный трейлер Far Cry 6 с gamescom 2021 вчера, 22:40:301Названа дата релиза Jurassic World Evolution 2
Новости игр
Да пребудет с нами терпение – The Skywalker Saga в следующем годуИГРЫ Да пребудет с нами терпение – The Skywalker Saga в следующем году Любители вселенной Звездных Войн и почитатели юмористического взгляда LEGO на любую ситуацию непременно должны ожидать выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. До этого момента это ожидание имело характер истинной... Полноценный анонс и детали Call of Duty: VanguardИГРЫ Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard Sledgehammer Games и Activision полноценно представили шутер Call of Duty: Vanguard. Игра отправит пользователей во времена Второй мировой войны, а одиночная кампания расскажет историю четырех солдат... Названа дата выхода Syberia: The World BeforeИГРЫ Названа дата выхода Syberia: The World Before Microids объявила дату релиза новых приключений знаменитой Кейт Уокер – Syberia: The World Before. Проект выйдет на ПК (Steam, GOG и Epic Games Store) 10 декабря 2021 года, а также на консолях, однако только в 2022 году...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Halo Infinite обзавелся датой релизаCtrl + стрелка влево Официальный анонс перезапуска Saints RowCtrl + стрелка вправо