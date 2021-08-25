Официальный анонс перезапуска Saints Row

Deep Silver и Volition официально объявили о перезапуске серии экшенов Saints Row. Новая игра с одноименным названием станет доступна 25 февраля 2022 года на ПК (Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

События Saints Row развернутся в вымышленном городе Санто-Илесо, расположенном на юго-западе Америки, где царит преступность и банды сражаются за власть. Вам же выпала роль будущего босса криминальной группировки «Святые», который вместе с тремя друзьями – Ниной, Кевином и Элам – бросает вызов Лос Пантерос, айдолам и компании Маршалл.

В Saints Row вас ждут сюжетная кампания, море пушек, жесткий юмор, широкие возможности кастомизации персонажа и бесшовный кооперативном режиме, где другой пользователь может как присоединиться к вашей игре в любое время, так и покинуть ее.