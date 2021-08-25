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Дюка Опубликовал Дюка 3
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Официальный анонс перезапуска Saints Row

Опубликовано: вчера, 21:18:35
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Deep Silver и Volition официально объявили о перезапуске серии экшенов Saints Row. Новая игра с одноименным названием станет доступна 25 февраля 2022 года на ПК (Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

События Saints Row развернутся в вымышленном городе Санто-Илесо, расположенном на юго-западе Америки, где царит преступность и банды сражаются за власть. Вам же выпала роль будущего босса криминальной группировки «Святые», который вместе с тремя друзьями – Ниной, Кевином и Элам – бросает вызов Лос Пантерос, айдолам и компании Маршалл.

В Saints Row вас ждут сюжетная кампания, море пушек, жесткий юмор, широкие возможности кастомизации персонажа и бесшовный кооперативном режиме, где другой пользователь может как присоединиться к вашей игре в любое время, так и покинуть ее.

Official Announce Trailer [RUS]
Gameplay Trailer - gamescom 2021
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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Кандидат на место подручного
VladPlasmius (уровень 20)сегодня, 01:29:07
Ну пока говорить рано, но уже видно что не детская трешатина как 3-4 часть.
Если будет в духе первых двух, то это успех.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)вчера, 23:55:28
Надеюсь, на этом нелегком пути перезапусков разрабы не растеряют яйцы и продолжат беспощадно стебать злободневность криминальных опенвордлных шутеров, гротескно отражать реальность и просто нести треш в массы. Пока выглядит... бледно.
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)вчера, 21:59:17
25 февраля, да это ж моя днюха! Вот так подарок!yahoo
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