Halo Infinite обзавелся датой релиза

Во время выставки gamescom 2021 разработчики Halo Infinite представили кинематографический трейлер, который знакомит с историей первого сезона мультиплеера, а также, наконец, назвали дату релиза проекта. 8 декабря 2021 года одновременно будет выпущена как однопользовательская сюжетная кампания, так и многопользовательский режим. Игра станет доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

В центре видео находится капитан Агринья, которая является лидером новой генерации Спартанцев. Они тайно тренируются под ее началом, чтобы противостоять новым угрозам.