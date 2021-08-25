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Halo Infinite обзавелся датой релиза

Опубликовано: вчера, 22:04:44
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Во время выставки gamescom 2021 разработчики Halo Infinite представили кинематографический трейлер, который знакомит с историей первого сезона мультиплеера, а также, наконец, назвали дату релиза проекта. 8 декабря 2021 года одновременно будет выпущена как однопользовательская сюжетная кампания, так и многопользовательский режим. Игра станет доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

В центре видео находится капитан Агринья, которая является лидером новой генерации Спартанцев. Они тайно тренируются под ее началом, чтобы противостоять новым угрозам.

Season One Cinematic Intro
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