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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Количество контента и возможностей в трейлере Humankind

Опубликовано: 2 час. 4 мин. назад
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Amplitude Studios и издательство SEGA продолжают рассказывать о своей глобальной стратегии Humankind посредством трейлеров. В новом ролике разработчики поведали о контенте и возможностях, которыми способна похвастаться игра.

На видео сообщается, что в проекте реализовано 60 исторических культур. Их можно комбинировать разными методами и в результате получить более 1,5 млн уникальных цивилизаций. Игра также отметится 10 биомами, 129 вариантами юнитов, 93 технологиями и многим другим.

Humankind выйдет 17 августа 2021 года на ПК.

The Scale of Humankind
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)1 час. 17 мин. назад
Тут явная заява отбить фанатов Цивилки spiteful
p.s. По трейлеру прям так и не скажешь что затрачено как на рядовую пошаговую стратежку, а прям так с размахом good3
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 23 мин. назад
Самую главную сегодняшную новость по игре-то не упомянули: она будет доступна с релиза в Xbox GamePass на ПК.
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