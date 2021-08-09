Количество контента и возможностей в трейлере Humankind

Amplitude Studios и издательство SEGA продолжают рассказывать о своей глобальной стратегии Humankind посредством трейлеров. В новом ролике разработчики поведали о контенте и возможностях, которыми способна похвастаться игра.

На видео сообщается, что в проекте реализовано 60 исторических культур. Их можно комбинировать разными методами и в результате получить более 1,5 млн уникальных цивилизаций. Игра также отметится 10 биомами, 129 вариантами юнитов, 93 технологиями и многим другим.

Humankind выйдет 17 августа 2021 года на ПК.