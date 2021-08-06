Инсайдер: ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

На июльском мероприятии EA Play Live 2021 издательство Electronic Arts представило ремейк первой Dead Space. Анонс сопроводили кратким трейлером, где не сообщили даже примерных сроков релиза. Однако информация о том, когда ждать проект, уже просочилась в Сеть.

Инсайдер и редактор Venture Beat Джефф Грабб поведал, что EA Motive, отвечающая за разработку, планирует выпустить ремейк Dead Space в конце 2022 года. Правда, перенос не исключен, если производство пойдет не по плану. Информатор также сообщил о расширенной демонстрации игры до конца текущего года.

Граббу можно доверять. Именно он первым слил информацию о ремейке до официального анонса.