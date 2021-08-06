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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Инсайдер: ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года

Опубликовано: 10 час. 15 мин. назад
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На июльском мероприятии EA Play Live 2021 издательство Electronic Arts представило ремейк первой Dead Space. Анонс сопроводили кратким трейлером, где не сообщили даже примерных сроков релиза. Однако информация о том, когда ждать проект, уже просочилась в Сеть.

Инсайдер и редактор Venture Beat Джефф Грабб поведал, что EA Motive, отвечающая за разработку, планирует выпустить ремейк Dead Space в конце 2022 года. Правда, перенос не исключен, если производство пойдет не по плану. Информатор также сообщил о расширенной демонстрации игры до конца текущего года.

Граббу можно доверять. Именно он первым слил информацию о ремейке до официального анонса.

 

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