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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Кодзиме не нравится название Death Stranding Director’s Cut

Опубликовано: 12.07.2021 17:16:57
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Месяц назад на шоу Kickoff Live! издательство Sony Interactive Entertainment и студия Kojima Productions представили Death Stranding Director’s Cut. Это расширенное издание игры для PlayStation 5, которое включает новый контент – локации, сюжетные миссии, улучшенную боевую систему, гоночный режим и дополненный саундтрек. Однако руководителю разработки игры Хидео Кодзиме (Hideo Kojima) не нравится, какое название получила свежая версия проекта.

 

 

Соответствующее заявление глава Kojima Productions сделал в личном микроблоге. Он на примере кинематографа показал, почему расширенное издание Death Stranding нельзя называть Director’s Cut. Сообщение Кодзимы гласит: «Режиссерская версия фильма – это дополнение к сокращенному варианту фильма, который либо пришлось неохотно выпустить, так как у режиссера не было прав на монтаж, либо, потому что довелось сократить продолжительность картины. В игру включается не то, что было вырезано, а то, что дополнительно разработали. [Как вариант], Delector's Plus? Так что, на мой взгляд, мне не нравится Director’s Cut».

Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября текущего года на PS5.

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новыестарые4 ком.
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Мастер-джедай ветеран
Code_Red (уровень 16)3 час. 34 мин. назад
Он наверное хотел бы Kojima's Cut
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)4 час. 0 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 13.07.2021 16:11:23
Shtefan писал(а):
Думаю, там все чуточку сложнее =)
Как раз имел ввиду что им мешает переименовать в Director’s Plus вместо cut scratch_ones_head
p.s. Хотя если они уже запустили в производство с таким названием, то конечно уже поздно пить боржоми dirol
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 43 мин. назад
Nevezychiy писал(а):
Во странный, вроде же студия принадлежит ему!? переименуй как хочешь pardon
Думаю, там все чуточку сложнее =)
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)10 час. 44 мин. назад
Во странный, вроде же студия принадлежит ему!? переименуй как хочешь pardon
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