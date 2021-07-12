Кодзиме не нравится название Death Stranding Director’s Cut

Месяц назад на шоу Kickoff Live! издательство Sony Interactive Entertainment и студия Kojima Productions представили Death Stranding Director’s Cut. Это расширенное издание игры для PlayStation 5, которое включает новый контент – локации, сюжетные миссии, улучшенную боевую систему, гоночный режим и дополненный саундтрек. Однако руководителю разработки игры Хидео Кодзиме (Hideo Kojima) не нравится, какое название получила свежая версия проекта.

Соответствующее заявление глава Kojima Productions сделал в личном микроблоге. Он на примере кинематографа показал, почему расширенное издание Death Stranding нельзя называть Director’s Cut. Сообщение Кодзимы гласит: «Режиссерская версия фильма – это дополнение к сокращенному варианту фильма, который либо пришлось неохотно выпустить, так как у режиссера не было прав на монтаж, либо, потому что довелось сократить продолжительность картины. В игру включается не то, что было вырезано, а то, что дополнительно разработали. [Как вариант], Delector's Plus? Так что, на мой взгляд, мне не нравится Director’s Cut».

Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября текущего года на PS5.