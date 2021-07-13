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Названа дата релиза Phoenix Point на консолях

Опубликовано: 10 час. 39 мин. назад
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Разработчики тактической стратегии Phoenix Point вместе с зарубежным сайтом IGN выпустили новый трейлер, посвященный изданию Behemoth. Под таким названием игра выйдет на консолях, а состоится это 1 октября. Изначально проект посетит только PS4 и Xbox One, однако позже он станет доступен на PS5 и Xbox Series. Обладатели младших консолей смогут обновиться до старших версий бесплатно.

Behemoth Edition - Official Release Date Trailer

В состав Phoenix Point: Behemoth Edition войдут три ранее выпущенных DLC, а также новое дополнение Corrupted Horizons, которое также будет доступно и на ПК.

DLC4: Corrupted Horizons - Official Announcement Teaser
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