Названа дата релиза Phoenix Point на консолях

Разработчики тактической стратегии Phoenix Point вместе с зарубежным сайтом IGN выпустили новый трейлер, посвященный изданию Behemoth. Под таким названием игра выйдет на консолях, а состоится это 1 октября. Изначально проект посетит только PS4 и Xbox One, однако позже он станет доступен на PS5 и Xbox Series. Обладатели младших консолей смогут обновиться до старших версий бесплатно.

В состав Phoenix Point: Behemoth Edition войдут три ранее выпущенных DLC, а также новое дополнение Corrupted Horizons, которое также будет доступно и на ПК.