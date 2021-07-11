Состоялся анонс FIFA 22

Компания EA анонсировала новую часть футбольных симуляторов FIFA. Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года на ПК, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Главной фишкой игры станет новая технология геймплея HyperMotion, однако доступна она будет только на новых консолях и Stadia.

За счет специальных костюмов Xsens разработчики смогли осуществить захват движений 22-х профессиональных футболистов, а полученные результаты использовали как основу для создания движения как отдельных игроков, так и целых команд во всех режимах FIFA 22. Данные, обработанные с применением алгоритмов машинного обучения, позволили повысить разнообразие взаимодействий игроков на поле, расширив количество доступных анимаций на 4000. Больше информации вы можете узнать на официальном сайте FIFA 22.