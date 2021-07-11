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Состоялся анонс FIFA 22

Опубликовано: 3 час. 42 мин. назад
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Компания EA анонсировала новую часть футбольных симуляторов FIFA. Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года на ПК, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Главной фишкой игры станет новая технология геймплея HyperMotion, однако доступна она будет только на новых консолях и Stadia.

Official Reveal Trailer

За счет специальных костюмов Xsens разработчики смогли осуществить захват движений 22-х профессиональных футболистов, а полученные результаты использовали как основу для создания движения как отдельных игроков, так и целых команд во всех режимах FIFA 22. Данные, обработанные с применением алгоритмов машинного обучения, позволили повысить разнообразие взаимодействий игроков на поле, расширив количество доступных анимаций на 4000. Больше информации вы можете узнать на официальном сайте FIFA 22.

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Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 17)41 мин. назад
Анонсировали и анонсировали, как будто настоящим геймерам есть хоть какое то дело до этого ежегодного конвейера, в новой части которого футболисты на 10% реалистичнее пинают мяч. Это уже не говоря о том факте что фифа это донатная помойка.
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