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King Arthur: Knight's Tale получил новое обновление

Опубликовано: вчера, 09:47:59
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Компания Neocore Games выпустила новое обновление для тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale, которая сейчас находится в раннем доступе на ПК и выйдет из него 15 февраля. Главное нововведение – это первый вариант PvP-режима, где пользователи смогут объединяться в команду из четырех человек с уже предустановленными характеристиками и сражаться граппа на группу.

Также обновление принесло с собой переработанный первый акт сюжетной кампании, переработанную приключенческую карту, новые механики строительства и улучшений Камелота, а также новые предметы и способности.

Разработчики выпустили новое видео King Arthur: Knight's Tale, посвященное PvP-режиму и некоторым будущим нововведениям.

Beyond The Tale
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