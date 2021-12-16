King Arthur: Knight's Tale получил новое обновление

Компания Neocore Games выпустила новое обновление для тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale, которая сейчас находится в раннем доступе на ПК и выйдет из него 15 февраля. Главное нововведение – это первый вариант PvP-режима, где пользователи смогут объединяться в команду из четырех человек с уже предустановленными характеристиками и сражаться граппа на группу.

Также обновление принесло с собой переработанный первый акт сюжетной кампании, переработанную приключенческую карту, новые механики строительства и улучшений Камелота, а также новые предметы и способности.

Разработчики выпустили новое видео King Arthur: Knight's Tale, посвященное PvP-режиму и некоторым будущим нововведениям.