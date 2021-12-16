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Сопровождение бронепоезда – новый режим в Enlisted

Опубликовано: 16.12.2021 09:41:32
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Gaijin Entertainment и Darkflow Software выпустили новое обновление для военного онлайн-шутера Enlisted, получившее название «Бронепоезд». Оно добавляет в игру новый режим «Сопровождение бронепоезда», события которого разворачиваются на Зееловских высотах возле Берлина. Одной стороне противостояния предстоит не дать бронепоезду прорваться к конечной точке маршрута, пока другая будет пытаться вывести его из окружения.

Кроме этого во всех кампаниях Enlisted появились новые миссии, отряды, виды оружия и техники, было улучшено поведение ИИ бойцов в отряде, а кампания «Битва за Берлин» стала доступной на Xbox One и PlayStation 4.

Играть в Enlisted
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