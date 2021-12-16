Сопровождение бронепоезда – новый режим в Enlisted

Gaijin Entertainment и Darkflow Software выпустили новое обновление для военного онлайн-шутера Enlisted, получившее название «Бронепоезд». Оно добавляет в игру новый режим «Сопровождение бронепоезда», события которого разворачиваются на Зееловских высотах возле Берлина. Одной стороне противостояния предстоит не дать бронепоезду прорваться к конечной точке маршрута, пока другая будет пытаться вывести его из окружения.

Кроме этого во всех кампаниях Enlisted появились новые миссии, отряды, виды оружия и техники, было улучшено поведение ИИ бойцов в отряде, а кампания «Битва за Берлин» стала доступной на Xbox One и PlayStation 4.