Кинематографический трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Студия Eidos Montreal и издательство Square Enix опубликовали новый кинематографический трейлер приключенческого экшена Marvel's Guardians of the Galaxy. В нем показан один из сюжетных эпизодов игры – встреча «Стражей Галактики» с леди Хеллбендер.

Эта могущественная женщина правит планетой Секнарф-9 и коллекционирует монстров. Она сразу узнала Дракса и завязала с ним диалог. Тот посчитал, что с ним флиртуют и решил спросить совета у Питера Квилла. Главный герой может по-разному ответить своему напарнику.

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.