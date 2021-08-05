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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Кинематографический трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: вчера, 21:23:54
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Студия Eidos Montreal и издательство Square Enix опубликовали новый кинематографический трейлер приключенческого экшена Marvel's Guardians of the Galaxy. В нем показан один из сюжетных эпизодов игры – встреча «Стражей Галактики» с леди Хеллбендер.

Эта могущественная женщина правит планетой Секнарф-9 и коллекционирует монстров. Она сразу узнала Дракса и завязала с ним диалог. Тот посчитал, что с ним флиртуют и решил спросить совета у Питера Квилла. Главный герой может по-разному ответить своему напарнику.

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Lady Hellbender Cinematic [RUS]
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