Evil Dead: The Game перенесли

Студия Saber Interactive и издательство Boss Team Games сообщили о переносе Evil Dead: The Game – боевика по мотивам «Зловещих мертвецов». Изначально проект планировали выпустить в текущем году, но сместили сроки запуска на февраль 2022-го. В качестве причины указано, что создателям необходимо дополнительное время для реализации аутентичного опыта.

Напомним: в игре пользователи смогут поучаствовать в кооперативных миссиях и PvP-сражениях. Будет и одиночный контент, однако подробности о нем пока отсутствуют.