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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Evil Dead: The Game перенесли

Опубликовано: вчера, 19:13:18
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Студия Saber Interactive и издательство Boss Team Games сообщили о переносе Evil Dead: The Game – боевика по мотивам «Зловещих мертвецов». Изначально проект планировали выпустить в текущем году, но сместили сроки запуска на февраль 2022-го. В качестве причины указано, что создателям необходимо дополнительное время для реализации аутентичного опыта.

Напомним: в игре пользователи смогут поучаствовать в кооперативных миссиях и PvP-сражениях. Будет и одиночный контент, однако подробности о нем пока отсутствуют.

 

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