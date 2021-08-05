Трейлер карьерного режима в FIFA 22

Electronic Arts опубликовала свежий трейлер футбольного симулятора FIFA 22. Его посвятили карьерному режиму, где пользователи смогут возглавить собственную команду и привести ее к успеху.

В начале пользователям предстоит определиться с клубом и стадионом, заняться формой футболистов и прочими косметическими аспектами, а затем выбрать общую философию игры. После этого начнется подбор спортсменов, тренировки и выступления в рамках разных турниров.

FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.