НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
701
Nickless Опубликовал Nickless 0
Общая информацияНовости (1)Скриншоты (29)Геймарт (37)Похожие игры (2)

Heroes of Newerth официально закрылась

Опубликовано: вчера, 22:19:51
Поделиться:  

Некогда популярная MOBA Heroes of Newerth прекратила свое существование. Сегодня, 20 июня, S2 Games официально закрыла сервера игры.

Heroes of Newerth вышла в 2010 году и должна была стать ремейком карты Defense of the Ancients для Warcraft III в виде отдельной игры с собственным движком. Игра обрела небольшую, но преданную аудиторию. Несмотря на это, HoT не выдержала проверку временем – примерно в то же время появилась League of Legends, которая выиграла конкуренцию и по прошествии лет остается популярной MOBA сегодня, в том числе как киберспортивная дисциплина. Не будет лишним упомянуть и об успехе прямого наследника Defense of the AncientsDOTA 2 от Valve.

Последнее обновление с правками баланса для Heroes of Newerth было выпущено в январе 2022 года.

 

 

Вам также может быть интересно
Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2 Компания Capcom в честь празднования 10-летия Dragon’s Dogma официально объявила о разработке второй части. Игрокам показали логотип сиквела, но никакой информации о дате выхода, платформах и других подробностей пока не сообщили... Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2 Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy VII и улучшенная Crisis Core: Final Fantasy VII Студия Square Enix представила первый трейлер продолжения Final Fantasy VII. Вторая часть ремейка получила подзаголовок Rebirth. Как сообщается в коротком ролике, игра выйдет зимой в промежутке между 2023 и 2024 годами... Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy VII и улучшенная Crisis Core: Final Fantasy VII
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
17 мин. назад0Тони Хоук рассказал об отмене ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4 11 час. 46 мин. назад0Игра про выживание на плоту Raft вышла в релиз и получила крупнейшее обновление вчера, 22:19:510Heroes of Newerth официально закрылась вчера, 21:49:300Создатели theHunter анонсировали красивый симулятор рыбалки с открытым миром вчера, 21:03:340Впервые показан геймплей Aquatico — подводного градостроительного симулятора вчера, 20:43:020В Dune: Spice Wars появился мультиплеер вчера, 19:50:080«Кровавые сцены из реальной жизни». Разработчики The Callisto Protocol рассказали об источниках вдохновения
Новости игр
Вторжение России в УкраинуИГРЫ Вторжение России в Украину Пользователи портала из России и Беларуси, пока вы мирно спите, Украина находится под атакой российской армии. Ваши военные атакуют не только военные объекты, но также детские садики, детские дома... Тодд Говард сообщил, что Fallout 5 выйдет после TES 6ИГРЫ Тодд Говард сообщил, что Fallout 5 выйдет после TES 6 Геймдизайнер и глава Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью IGN рассказал о будущем двух крупных франшиз: The Elder Scrolls и Fallout. По его словам, студия планирует продолжить обе серии... Тони Хоук рассказал об отмене ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4ИГРЫ Тони Хоук рассказал об отмене ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4 Вчера, во время трансляции в Twitch, к стримеру andyTHPS заглянул легендарный скейтбордист Тони Хоук. Во время нее он рассказал о планах на ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4, которым не суждено было сбыться...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Создатели theHunter анонсировали красивый симулятор рыбалки с открытым миромCtrl + стрелка вправо