Heroes of Newerth официально закрылась

Некогда популярная MOBA Heroes of Newerth прекратила свое существование. Сегодня, 20 июня, S2 Games официально закрыла сервера игры.

Heroes of Newerth вышла в 2010 году и должна была стать ремейком карты Defense of the Ancients для Warcraft III в виде отдельной игры с собственным движком. Игра обрела небольшую, но преданную аудиторию. Несмотря на это, HoT не выдержала проверку временем – примерно в то же время появилась League of Legends, которая выиграла конкуренцию и по прошествии лет остается популярной MOBA сегодня, в том числе как киберспортивная дисциплина. Не будет лишним упомянуть и об успехе прямого наследника Defense of the Ancients – DOTA 2 от Valve.

Последнее обновление с правками баланса для Heroes of Newerth было выпущено в январе 2022 года.