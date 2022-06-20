Игра про выживание на плоту Raft вышла в релиз и получила крупнейшее обновление

Песочница Raft, находившаяся в раннем доступе Steam с мая 2018 года, 20 июня, наконец, добралась до полноценного релиза. В полной версии игры также было добавлено обновление – самое крупное за все эти годы.

Raft – игра про выживание в затопленном мире. Начав игру, вы оказываетесь в открытом океане на маленьком плоту, и все, что есть вашем распоряжении – крюк, которым можно притянуть проплывающие мимо пальмовые листья и другие материалы для крафтинга. Добраться же до них вплавь будет не лучшей идеей, поскольку вокруг плавают голодные акулы. Те, кому удалось не умереть от голода и жажды, освоившись в правилах этой песочницы, откроют для себя остальные прелести игры. Когда жилье станет более комфортным, а на плоту будет достаточно инструментов, начнется сюжетная часть. Мир игры обладает богатой историей, которую предстоит узнавать, причаливаясь в различных местах. Это могут быть большие острова, затопленные корабли и заброшенные города. И все же основой игры является плот, который можно обустраивать по своему вкусу, повинуясь любым капризам фантазии. Так, плот может превратиться в настоящий корабль или даже плавающий небоскреб.

Обновление, получившее название «Последняя глава», добавляет новые сюжетные локации, новых врагов, персонажей, предметы, а также множество других функций.