Создатели theHunter анонсировали красивый симулятор рыбалки с открытым миром

Разработчики из Expansive Worlds, известные по симулятору охоты theHunter: Call of the Wild, представили свой новый проект – симулятор рыбалки Call of the Wild: The Angler.

Любителям провести время с удочкой обещают красивый открытый мир c разнообразными водоемами и захватывающими дух пейзажами. Исследовать живописные места можно пешком, на внедорожнике или на лодке. По заверениям авторов, Call of the Wild: The Angler обеспечит вам полное погружение в рыбалку. Каждый вид рыбы требует особого подхода, необходимо учитывать и другие факторы, чтобы можно было похвастать увесистым уловом. Так, для игры разработана система реалистичного моделирования температуры и глубины воды, уровня возвышенности и других факторов, влияющих на популяцию рыб. В распоряжении игрока окажутся различные удилища и целый арсенал катушек, лесок, поплавков, крючков, приманок и наживок.

Релиз Call of the Wild: The Angler состоится в этом году на РС в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.