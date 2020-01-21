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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

HERO: Flood Rescue – симулятор спасателя от PlayWay

Опубликовано: вчера, 18:42:37, Mypulse
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Издательство PlayWay продолжает свою «кампанию» по анонсу все новых и новых симуляторов. Сегодня вот оно представило игру HERO: Flood Rescue, в которой геймерам предстоит спасать жертв наводнения. Даты релиза у проекта пока нет, хотя выйти он должен на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

В HERO: Flood Rescue вы попадете в затопленный город, жители которого оказались заперты в своих машинах и домах. Чтобы вызволить несчастных и доставить в безопасную зону, вам придется регулярно переключаться между ролями медика, ветерана войны, пилота вертолета и непосредственно спасателя. Помимо уникальных классовых умений, в игре появится и специальная техника для преодоления препятствий.

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