В Frostpunk началась «Последняя осень» – релиз нового DLC

Студия 11 bit опубликовала трейлер к релизу дополнения «Последняя осень» для своего стратегического выживастика Frostpunk. DLC распространяется платно и является эдаким приквелом к основным событиям.

В «Последней осени» мир еще не покрыт снегом, так что вы сможете возвести генератор с нуля и тщательно подготовиться к смертоносной зиме. Вам предстоит изучить новые технологии и изобретения, построить новые здания (телеграфная станция, пристань, профсоюз и т.д.) и отыскать невиданные прежде ресурсы.

Также дополнение добавляет в игру ядовитые газы, забастовки, два свода законов, заключенных в виде класса и многое другое. Приобрести «Последнюю осень» можно как отдельно, так и в рамках сезонного абонемента Frostpunk Season Pass.