The Walking Dead: The Final Season NSwitch / PS4 / XOne / ПК / Mac

The Walking Dead от Telltale восстает из мертвых. После краха компании все игры серии были убраны из Steam, а The Walking Dead: The Final Season стал эксклюзивным в Epic Store. Теперь же студия Skybound, которая ныне отвечает за франшизу The Walking Dead, сообщила, что игры вернутся в Steam уже сегодня, 22 января. Более того, The Walking Dead: Season Two и The Walking Dead: A New Frontier стали доступны на Switch.