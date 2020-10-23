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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Хэллоуинский трейлер Little Nightmares II

Опубликовано: 11 час. 15 мин. назад
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В честь приближающегося Хэллоуина Tarsier Studios и Bandai Namco Entertainment опубликовали новый трейлер Little Nightmares II. Свежий ролик посвящен разнообразным опасностям, с которыми столкнется главный герой и его спутники.

Судя по видео, в игре встречается много всяких врагов. Протагонисту и его товарищам, в число которых входит и Шестая из первой части, придется убегать от охотника, убивать молотком каких-то маленьких врагов и скрываться от безумного доктора.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Halloween Trailer
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Почетный геймер
andystorm (уровень 8)7 час. 40 мин. назад
Молодцы разработчики. На порядок мрачнее первой части и с двумя героями. Жаль кооператив не предусмотрен, было бы ещё лучше.
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