Хэллоуинский трейлер Little Nightmares II

В честь приближающегося Хэллоуина Tarsier Studios и Bandai Namco Entertainment опубликовали новый трейлер Little Nightmares II. Свежий ролик посвящен разнообразным опасностям, с которыми столкнется главный герой и его спутники.

Судя по видео, в игре встречается много всяких врагов. Протагонисту и его товарищам, в число которых входит и Шестая из первой части, придется убегать от охотника, убивать молотком каких-то маленьких врагов и скрываться от безумного доктора.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.