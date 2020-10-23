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Ghostrunner выйдет на новых консолях

Опубликовано: вчера, 10:10:05
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Компания One More Level объявила о том, что киберпанковый экшен Ghostrunner в 2021 году появится на PS5 и Xbox Series. Пользователи, у которых будет PlayStation 4 и Xbox One версии игры, получат бесплатное обновление до некст-ген версии. Релиз же проекта на ПК и текущие консоли состоится уже на следующей неделе, 27 октября.

В Ghostrunner вам предстоит взобраться на башню Дхарма, которая стала последним пристанищем для человечества после глобального катаклизма, чтобы разобраться с тираном Кимастером.

 

Скриншот игры Ghostrunner

 

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