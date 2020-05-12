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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Грядущий State of Play будет полностью о Ghost of Tsushima

Опубликовано: 9 час. 55 мин. назад
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Компания Sony поделилась некоторыми подробностями грядущего State of Play, прямая трансляция которого состоится в четверг 14 мая в 23:00 МСК. Данный выпуск всецело будет посвящен игре Ghost of Tsushima, которая уже 17 июля выйдет эксклюзивно на PlayStation 4. Обещают показать геймплей, детальнее рассказать о боевой системе и дать полюбоваться открытым миром – новостей будет примерно на 18 минут.

Sony также спешат пресечь любые слухи – никакой информации о PS5 объявлено не будет. Только большой обзор долгожданной игры от Sucker Punch.

 

Грядущий State of Play будет полностью о Ghost of Tsushima

 

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