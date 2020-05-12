Анонсировано переиздание первых двух игр Tony Hawk’s Pro Skater

Компания Activision анонсировала переиздание симуляторов скейтбордиста Tony Hawk’s Pro Skater и Tony Hawk’s Pro Skater 2, в создании которого принимают участие сам Тони Хоук и студия Vicarious Visions. Вас ждут оригинальные локации, олдскульные трюки, профессиональные скейтеры (Баки Ласек, Стив Кабалеро, Джеф Роули, Эндрю Рейнольдс, Элисс Стимер, Чад Маск, Эрик Костон, Родни Маллен, Руни Глифберг, Кариим Кэмпбелл, Джейми Томас и Боб Бернквист) и культовые музыкальные треки. Кроме этого вернутся такие режимы, как Create-A-Park и Create-A-Skater, а в первом появится расширенный редактор.

Релиз Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 состоится 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One и ПК (Epic Store).