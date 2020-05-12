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Анонсировано переиздание первых двух игр Tony Hawk’s Pro Skater

Опубликовано: 9 час. 50 мин. назад
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Компания Activision анонсировала переиздание симуляторов скейтбордиста Tony Hawk’s Pro Skater и Tony Hawk’s Pro Skater 2, в создании которого принимают участие сам Тони Хоук и студия Vicarious Visions. Вас ждут оригинальные локации, олдскульные трюки, профессиональные скейтеры (Баки Ласек, Стив Кабалеро, Джеф Роули, Эндрю Рейнольдс, Элисс Стимер, Чад Маск, Эрик Костон, Родни Маллен, Руни Глифберг, Кариим Кэмпбелл, Джейми Томас и Боб Бернквист) и культовые музыкальные треки. Кроме этого вернутся такие режимы, как Create-A-Park и Create-A-Skater, а в первом появится расширенный редактор.

Релиз Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 состоится 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One и ПК (Epic Store).

Announcement Trailer
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новыестарые4 ком.
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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)7 час. 8 мин. назад
О, гуд, взял. Это конечно не Skate 4, но тоже ничего gamer1. Вспомнить былые времена самое то.
Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)8 час. 32 мин. назад
Вот это конвейер. Уже третий раз "переиздают"
Футбольный гуру
Димасик (уровень 28)9 час. 6 мин. назад
эх время, игровые клубы, сонька и Тони Хок, в нулевых дело было)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)9 час. 48 мин. назад
Первый пойдет, второй – норм. Лучше бы сразу за 3 и 4 брались, вот где сила!
Но переиздания поди будут как и последние части, фуфлыжничество
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