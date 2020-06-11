Геймплейный трейлер Mortal Shell

Новый трейлер Mortal Shell, показанный во время Summer of Gaming 2020, демонстрирует немного геймплея – локации, разнообразные противников, а также хардкорную боевую систему, где каждое действие должно быть продумано. Что касается главного героя, то игрокам предстоит выступить в роли сосуда, способного вселяться в тела забытых воинов с невероятными способностями.

Также разработчики много рассказывали о разных аспектах игрового процесса, демонстрируя фрагменты игрового процесса.

Дата релиза проекта, к сожалению, пока остается неизвестной – разработчики говорят лишь о третьем квартале 2020 года. Более точная дата есть только для бета-тестирования, которое стартует на ПК уже 3 июля.