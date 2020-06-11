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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 3
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Геймплейный трейлер Mortal Shell

Опубликовано: сегодня, 01:47:04
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Новый трейлер Mortal Shell, показанный во время Summer of Gaming 2020, демонстрирует немного геймплея – локации, разнообразные противников, а также хардкорную боевую систему, где каждое действие должно быть продумано. Что касается главного героя, то игрокам предстоит выступить в роли сосуда, способного вселяться в тела забытых воинов с невероятными способностями.

Gameplay Trailer - Summer of Gaming 2020

Также разработчики много рассказывали о разных аспектах игрового процесса, демонстрируя фрагменты игрового процесса.

Дата релиза проекта, к сожалению, пока остается неизвестной – разработчики говорят лишь о третьем квартале 2020 года. Более точная дата есть только для бета-тестирования, которое стартует на ПК уже 3 июля.

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новыестарые3 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 44 мин. назад
По мне так ужасно выглядит. Анимации упороты вхлам, все локации - узкие кишки. Единственное, что более или менее норм - это визуальный дизайн врагов
Игровой разум
Artorias (уровень 24)сегодня, 11:01:04
Сообщение отредактировано пользователем 11.06.2020 14:02:04
Анимация боев выглядит убога эта и рядом c DS не валялось.)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)сегодня, 09:35:04
Как и говорил при анонсе: выглядит круче DS. Будем поиграть
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