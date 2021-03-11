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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Геймплей за охотника в Hood: Outlaws & Legends

Опубликовано: 9 час. 51 мин. назад
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Sumo Digital и Focus Home Interactive опубликовали новый трейлер кооперативного боевика Hood: Outlaws & Legends. Ролик всецело посвящен охотнику – одному из четырех доступных персонажей в проекте. Разработчики рассказали об особенностях героя и показали, как лучше всего использовать его в сражениях.

Охотник будет полагаться на скрытный стиль боя. Он может стрелять из лука, становиться невидимым, прятаться в кустах и уничтожать противников со спины. А если ему нужно будет отвлечь внимание или уйти от погони, то здесь пригодятся дымовые бомбы.

Hood: Outlaws & Legends выйдет 10 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Character Gameplay Trailer [RUS]
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