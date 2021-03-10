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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

Представлена Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Опубликовано: 9 час. 7 мин. назад, Sailas77
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Студия Tribute Games и издательство Dotemu представили Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Это beat 'em up в стиле классических аркадных игр про черепашек-ниндзя. Как сказано в описании, при прохождении проекта пользователи посетят знаковые локации из вселенной TMNT и сразятся со знаменитыми врагами, в том числе Шреддером.

Кроме того, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge отметится пиксельной стилистикой и классическим для франшизы саундтреком в новой обработке.

Игра выйдет на ПК и консолях, больше информации пока не сообщается.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 49 мин. назад
Выглядит на удивление годно, ребята явно знают, как работать с фанатами
Игровой разум
panmet (уровень 16)8 час. 51 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 10.03.2021 19:06:07
Это новость бомба, я поражен.. Оргазм пошел уже с интро мультфильма..)) Аркады, сега, ностальгия все нахлынуло..)
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)8 час. 52 мин. назад
О боги, это прекрасно. Дайте 4, пожалуйста.
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