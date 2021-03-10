Представлена Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Студия Tribute Games и издательство Dotemu представили Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Это beat 'em up в стиле классических аркадных игр про черепашек-ниндзя. Как сказано в описании, при прохождении проекта пользователи посетят знаковые локации из вселенной TMNT и сразятся со знаменитыми врагами, в том числе Шреддером.

Кроме того, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge отметится пиксельной стилистикой и классическим для франшизы саундтреком в новой обработке.

Игра выйдет на ПК и консолях, больше информации пока не сообщается.